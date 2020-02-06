بالوثيقة... اعادة ارتباط مديريات التربية بالوزارة وفك ارتباطها بالمحافظات

2020/02/06 | 19:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قررت وزارة التربية، اليوم الخميس، اعادة ارتباط المديريات بالوزارة وفك ارتباطها بالمحافظات.

وبحسب الوثيقة التي حصلت "الغد برس" على نسخة منها، فان قرار التربية جاء بناء على قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.

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