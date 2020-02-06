هيأة المنافذ الحدودية تعيد 3 شاحنات محملة ببيض المائدة إلى الجانب الإيراني

2020/02/06 | 19:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أعادت هيأة المنافذ الحدودية (3) شاحنات محملة ببيض المائدة إلى الجانب الإيراني.وذكر بيان للهيئة ان مفارز منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان اعادت (3) شاحنات الى الجانب الإيراني محملة بمادة بيض المائدة كانت مخبأة خلف صناديق الفاكهة الذي … Readmore

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