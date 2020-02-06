مسعود بارزاني: ندين بشدة القتل وسفك الدماء واستخدام العنف ضد المتظاهرين وندعو الحكومة العراقية إلى أداء مهامها بحمايتهم

2020/02/06 | 19:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل: دان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، إلعنف المستخدم ضد المتظاهرين العراقيين، داعياً إلى حمايتهم.وقال البارزاني في بيان “ٳننا نعلن عن قلقنا البالغ حيال زيادة أعمال العنف والأحداث الدموية خلال الايام الماضية في بغداد والنجف، وندين بشدة القتل … Readmore

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