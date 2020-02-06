دلور ميقري - حديث عن عائشة: مستهل الفصل السادس

2020/02/06 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري 1صباح اليوم التالي لوصول آكو، أرتفع صوتُ مؤذن جامع الحارة ذي الحجارة البيض، معلناً خبرَ وفاة عليكي آغا الصغير.الزعيم، هوَ مَن طلبَ في اليوم السابق من الشيخ البوطانيّ أن ينعي القريبَ، العاثر الفأل.كان الوقتُ خريفاً، خلّف للتو صيفاً طويلاً، حافلاً بالأحداث؛ وكان أهمها دخولُ العرب والإنكليز إلى الشام على أثر هزيمة العثمانيين.لكن حدث اليوم، هز الحارة، بالأخص لما عُلِمَ أن معظم أفراد أسرة الفقيد......

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