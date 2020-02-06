سمير حنا خمورو - توفى سبارتاكوس عن عمر يناهز 103، بعد مسيرة فنية استمرت لمدة ستين عاماً

2020/02/06 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو ولد إيسور دانييلوفيتش ديمسكي Issur Danielovitch Demsky وهذا كان اسمه الحقيقي في 9 ديسمبر 1916 في أمستردام (ولاية نيويورك)، ولد دوغلاس في نيويورك عام 1916 لمهاجرين يهوديين من بيلاروسي وتوفي في 5 فبراير 20202 في بيفرلي هيلز ، كاليفورنيا .كان كيرك دوجلاس ، أحد أبرز الشخصيات في السينما الأمريكية ، أحد أكثر الممثلين شعبية في العالم في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وأصبح العديد من أفل......

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