حصري: في قلب الانتفاضة العراقية

2020/02/06 | 20:05 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحراك الشعبي المستمر منذ أكثر من أربعة أشهر في بغداد ومدن الجنوب العراقي للمطالبة بإسقاط النظام السياسي المتهم بالفساد والمبني على المحاصصة والذي تتمتع فيه الأحزاب الدينية بالنفوذ الكامل..



تحول مع مرور الوقت إلى صراع بين الشعب الثائر وهذه الأحزاب المتهمة بالولاء لإيران..



التظاهرات السلمية جوبهت بعنف خلف مئات القتلى وآلاف الجرحى في صفوف المتظاهرين..



القوات الأمنية رفضت تحميلها مسؤلية قتل وترهيب المتظاهرين ووجهت الاتهام لما بات يعرف في العراق بالطرف الثالث.



من هو هذا الطرف الثالث؟ ولماذا اتسعت الهوة بين الأحزاب الدينية وقاعدتها الشعبية التقليدية؟

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