تحذير من دخول دواعش للعراق ودعوة للحكومة بتطوير قدرات حرس الحدود

2020/02/06 | 20:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كريم عليوي، الخميس، الحكومة الى ضرورة رفع القدرة التجهيزية لقوات حرس الحدود وتسليمها أجهزة متطورة لايقاف ع...

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