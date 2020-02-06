شاهد..ماذا قال جريح الغارة الامريكية للشهيد المهندس؟

2020/02/06 | 20:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في زيارته الاخيرة لجرحى الحشد الشعبي جراء القصف الامريكي الغادر على مقاره في مدينة القائم الحدودية مع سوريا، هذا ما قاله احد الجرحى لـ مجاهد الإسلام ...

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