2020/02/06 | 20:06 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرور أربيل تحذر السائقين: لا تقربوا المناطق الجبلية

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