2020/02/06 | 20:06 - المصدر: كردستان 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مرور أربيل تحذر السائقين: لا تقربوا المناطق الجبلية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرور أربيل تحذر السائقين: لا تقربوا المناطق الجبلية) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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