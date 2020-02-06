تحذير نيابي من انتكاسة تضر اهالي وسط وجنوب العراق بعد ترؤوس وزير كردي جلسات مجلس الوزراء

2020/02/06 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

حذر النائب عن ائتلاف النصر، علاء الدلفي، الخميس 6 شباط 2020، من انتكاسة بعمل الحكومة الاتحادية تضر بابناء الوسط والجنوب بعد ظهور وزير المالية فؤاد حسين، مترأسا جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.

وقال علاء الدلفي، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "حكومة رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي مستقيلة، وأي قرار يصدر عنها يعتبر غير قانوني وغير صحيح".

وأضاف الدلفي، أن "تولي وزير المالية، فؤاد حسين، رئاسة جلسات مجلس الوزراء أمر غير صحيح وله تداعيات خطيرة وكبيرة محتملة"، مبيناً أن "خطورة تولي حسين للجلسات تأتي بسبب خلافات الاقليم والحكومة الاتحادية بشأن واردات النفط وعدم التزام الاقليم بدفع مستحقات الحكومة".

وأشار إلى أن "إدارة فؤاد حسين لجلسات مجلس الوزراء، سابقة خطيرة، نجهل اسبابها"، مطالباً الكتل السياسية بالاسراع في "الاتفاق على تشكيل الحكومة".

وحذر النائب عن ائتلاف النصر في مجلس النواب، من "اتخاذ اي قرار حكومي عبر وزير المالية يتسبب بانتكاسة للحكومة الاتحادية، يكون فيه الخاسر الوحيد أبناء الوسط والجنوب".

وظهر وزير المالية، فؤاد حسين، وقد ترأس جلسة مجلس الوزراء، وهو المنصب الذي مايزال يشغله رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، بانتظار اكمال المكلف بتشكيل الحكومة الانتقالية، محمد توفيق علاوي، اختيار الشخصيات لكابينه الوزارية.

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وذكر علاوي، في تغ

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