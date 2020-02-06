موسكو: شراء بريطانيا لطائرات

2020/02/06 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن سفير المهام الخاصة الروسي، لشؤون التعاون الدولي في القطب الشمالي، نيكولاي كورشونوف، أن شراء بريطانيا لطائرات "بي-8 بوسيدون" المضادة للغواصات يمكن أن يقوض الاستقرار ويزيد من التوترات العسكرية والسياسية في القطب الشمالي.

وقال السفير الروسي في تصريح صحفي، الخميس: "قلنا إن تبني بريطانيا لاستراتيجية القطب الشمالي المتجمد الشمالي التي أعلنت عام 2018، وإعلانها مؤخرًا عن شراء طائرة بوينغ "بي-8 بوسيدون" المضادة للغواصات لاستخدامها في منطقة القطب الشمالي، سيقوض الاستقرار ويزيد التوتر العسكري والسياسي في المنطقة".وتستطيع هذه الطائرات قادرة اكتشاف وتدمير غواصات العدو، وكذلك إجراء استطلاع بحري.

وكانت البحرية الأمريكية عرضت فيوقت سابق الجزء الداخلي من طائرة الدورية P-8 Poseidon المضادة للغواصات.



تم نشر الفيديو على قناة Defense News.

الشركة المصنعة لـ P-8 Poseidon هي شركة يوينغ.



بدأ الإنتاج الضخم للطائرة في عام 2012.



هذه الطائرات قادرة على اكتشاف وتدمير غواصات العدو.



كما يمكن استخدامها في الاستخبارات البحرية.

بغداد اليوم - متابعة

أقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، 4 جنرالات في وزارتي الداخلية والطوارئ في البلاد وأجرى عددا من التعديلات في أجهزة الأمن الروسية.

يتبع ...

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الصحة التركية، الخميس (6 شباط 2020)، عن ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة الركاب أثناء هبوطها العنيف في مطار "صبيحة غوكشن" بمدينة إسطنبول، لثلاث وفيات، و179 مصاباً.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، إن

بغداد اليوم - متابعة

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على "تويتر"، بعد دقائق من بتّ مجلس الشيوخ في قضية عزله من منصبه، وتبرئته من جميع التهم المنسوبة إليه.

ونشر ترامب مقطع فيديو مدته 30 ثانية، يظهر فيه مع شعارات "ترامب 202

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