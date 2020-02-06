العصر الجليدي المصغر على الأبواب,, تحذير من تقلبات جوية خطيرة بالعراق بدءاً من الاحد

2020/02/06 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حذر النائب كاظم فنجان الحمامي، اليوم الخميس، من تقلبات جوية مفاجئة سيشهدها العراق في غضون الأيام القليلة القادمة.

وقال الحمامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "اطلق تحذيراته الموثقة بالكتب الرسمية التي يعود تاريخها الى عام 2018 (مرفقة طيا)، والتي تناول فيها الآثار السلبية الناجمة عن ظاهرة العصر الجليدي المصغر، والتي يطلق عليها أحيانًا اصطلاح (الانخفاض الكبير في الطاقة الشمسية)، وما ينجم عنها من هبوط ملحوظ في درجات الحرارة، وغزارة الامطار، والفيضانات الجارفة".

وأكد الحمامي ان "الاسبوع القادم سيشهد اعتبارا من يوم الأحد الموافق 9 شباط 2020 انخفاضا مفاجئًا في معدلات الحرارة، وبالتالي ارتفاع شدة البرد القارص، وسقوط بلورات ثلجية فوق معظم اراضي العراق والبلدان المجاورة.



وبخاصة المناطق الزراعية والصحراوية المفتوحة".

هذا وقد شغل النائب كاظم فنجان الحمامي منصب وزير النقل السابق في الحكومة السابقة.

بغداد اليوم-بغداد

أعلن وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، الخميس، قرب إعادة عائلة عراقية الى البلاد، نجت من تحطم طائرة في مطار صبيحة بإسطنبول.

وقال الحكيم، عبر تغريدة على منصة توتير: "عملت قنصليتنا طوال ساعات الليل في اسطنبول للتأكد من صحة عا

بغداد اليوم- ديالى

حصلت وكالة (بغداد اليوم)، الإخبارية، اليوم الخميس، على وثيقة رسمية صادرة عن مديرية تربية ديالى تقرر بموجبه انهاء تعليق الدوام الرسمي في مدارس قرى الوقف ضمن حدود ناحية ابي صيدا بعد اشهر عدة على اغلاقها بسبب الاضطرابات الامنية الت

بغداد اليوم- ديالى

كشف قائممقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي، الخميس (06 شباط 2020)، عن أسباب تأجيل تنفيذ اكبر مشروع استراتيجي داخل محافظة ديالى.

وقال الحيالي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مشروع مجاري غربي بعقوبة الذي يغطي تسع مناطق سكنية

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