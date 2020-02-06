عمرو العماد - الحلَّاج الجهور ومأساة صلاح عبد الصَّبور

2020/02/06 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عمرو_العماد الحلاجُ الجهور ومأساة صلاح عبد الصبورتمهيدٌ:قُبيل أيامٍ كُنت في درسِ اللغةِ العربية وكان الدَّرس عن أدبِ المسرحية.وأخذ الأستاذ إذ ذاكَ يُسهب مفصلًا أجزائها، شارحًا ثناياها، ومُبيَّنًا ما إلتبس منها..حتي توقفَ عند جزئيَّ"تطور المسرحية الشعرية" وأخذ يسهب عن المسرحيات الشعرية المصرية التي بزرت آنذاك، وتطوراتها، حتي جاء عند مسرحية: مأساة الحلاج لصلاح عبد الصبور، فوقعت المسرحية في نفسى موقعًا......

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