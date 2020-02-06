2020/02/06 | 20:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعتقال 5 من المتهمين بما يسمى «فوج مكافحة الدوام» في الناصرية المستقلة / افاد مصدر أمني، الخميس، باعتقال خمسة من المتهمين بما يسمى “فوج مكافحة الدوام” في الناصرية.وقال المصدر إن “القوات الأمنية تعتقل خمسه من المتهمين بما يسمى بفوج مكافحة الدوام في الناصرية”.وبرزت خلال التظاهرات التي انطلقت في بغداد وعدد من […]

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