علاوي يحدد أولوية الحكومة العراقية المقبلة

2020/02/06 | 20:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، الخميس، الى ضرورة المضي بالاعداد لانتخابات مبكرة في العراق حقنا للدماء وتحقيقا لمطالب المتظاهرين في...

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