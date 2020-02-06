شاهد بالفيديو: احتلال برداء التدريب

2020/02/06 | 20:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديوغرافيك يظهر المناطق الجغرافية العراقية التي تتواجد فيها قوات الاحتلال الامريكي وتعداد الجنود في كل قاعدة من القواعد الامريكية في العراق ومهامهم...

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