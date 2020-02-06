الحشد والاتحادية يبحثان الواجبات المشتركة جنوب كركوك

2020/02/06 | 20:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الحشد الشعبي في اجتماع امني مع الشرطة الاتحادية الواجبات المشتركة وتعزيز الجهود لتامين مناطق جنوب كركوك.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، ان معاون امر اللواء 16 غريب تازلي استقبل اليوم الخميس في مقر اللواء العقيد طالب مظلوم امر اللواء السادس للشرطة الاتحادية حيث دار النقاش بينهما على هدف واحد وهو

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