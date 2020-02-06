الحزب الشيوعي: ما حدث بالنجف اعتداء غادر ووحشي.. نرفض سفك الدماء لقمع الانتفاضة

2020/02/06 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو بائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، الخميس (06 شباط، 2020) عن سبب رفض الائتلاف لتكليف محمد توفيق علاوي، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، لـ(بغداد اليوم)، ان "اعتراض ائت

بغداد اليوم-بغداد

رد النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الخميس (6 شباط 2020)على بيان السفارة الاميركية بشأن احداث النجف، يوم أمس.

وقال الكعبي، في رده "دعوا الشأن العراقي للعراقيين وباشروا باستكمال الترتيبات الكاملة لإجل

بغداد اليوم _ بغداد

حذر النائب عن ائتلاف النصر، علاء الدلفي، الخميس 6 شباط 2020، من انتكاسة بعمل الحكومة الاتحادية تضر بابناء الوسط والجنوب بعد ظهور وزير المالية فؤاد حسين، مترأسا جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.

وقال علاء الدلفي، في حديث

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