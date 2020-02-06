تصريحات الشيخ الخزعلي.. لسعة للطرف الثالث وللعراقيين أمن واطمئنان

2020/02/06 | 20:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد صرح الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي في لقاء تلفزيوني جمعه مع عدد من الاعلاميين قبل الشهر العاشر من السنة الماضية، عن وجود معلومات تفيد باندلاع موجة احتجاجات مفتعلة ترعاها دولة خليجية وبتخطيط امريكي وتنفيذ اياد محلية.وبعد مرور مدة زمنية ليست بالطويلة حتى اندلعت التظاهرات في بغداد والمدن […]

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