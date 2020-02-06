الكعبي للسفارة الأميركية: باشروا استكمال الترتيبات لإجلاء قواتكم

2020/02/06 | 20:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الخميس، على بيان السفارة الاميركية التي كررت فيه تدخلها بالشأن الداخلي العراقي.

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