2020/02/06 | 20:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح اللواء 52 بالحشد الشعبي، الخميس، دورة الشهيد ابو مهدي المهندس لتطوير القدرات القتالية.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، ان اللواء 52 اطلق دورة الشهيد ابو مهدي المهندس الاولى بالتعاون مع مديرية المدفعية لتعزيز القدرات القتالية والمهارات للمنتسبين.واضاف ان من اهداف دورة الشهيد المهندس تطوير القابليات القتالية وعرض اخر الخطط والدروس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دورة الشهيد أبو مهدي المهندس الأولى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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