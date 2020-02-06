بالصورة... رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يلتقي الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي

2020/02/06 | 20:48 - المصدر: الغد برس

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رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يلتقي الفريق الرك

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رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يلتقي الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي

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