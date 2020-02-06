العراق: هل تتمخض الحركة الاحتجاجية عن تكتل سياسي يخوض الرهانات الانتخابية؟

2020/02/06 | 20:49 - المصدر: فرانس 24

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ينضج مقترح جديد داخل الحركة الاحتجاجية في العراق في محاولة منها لدخول الحياة السياسية.



إلا أن التشريعات الحالية لا تساعدها في المضي قدما في مشروعها، حيث ترى الحركة أن قانون الانتخابات لا يشكل العقبة الوحيدة بوجهها.



فالقوانين الحالية منحازة، بحسبها، إلى الطبقة السياسية والأحزاب النافذة.

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