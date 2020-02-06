2020/02/06 | 20:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة القانونية النيابية: الإهمال السياسي والتسويف وراء عدم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/06 | 20:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة القانونية النيابية: الإهمال السياسي والتسويف وراء عدم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة القانونية النيابية: الإهمال السياسي والتسويف وراء عدم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).