نائب رئيس البرلمان معلقا على بيان السفارة الامريكية: باشروا باجلاء قواتكم

2020/02/06 | 21:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد رد النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حسن كريم الكعبي، اليوم الخميس، على بيان السفارة الامريكية حول أحداث مدينة النجف.وقال الكعبي في بيان مقتضب تلقت”العهد نيوز” رداً على بيان السفارة الامريكية “دعوا الشأن العراقي للعراقيين، وباشروا باستكمال الترتيبات الكاملة لإجلاء قواتكم من البلاد بأسرع وقت”.واضاف، “سبق وان رفض الشعب العراقي تدخلاتكم […]

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