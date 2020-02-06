بكين تندد بطلب لندن من مواطنيها مغادرة الصين وفيروس كورونا قد يكلف الجامعات الأسترالية المليارات

2020/02/06 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن- سيدني -(أ ف ب) – اتهم السفير الصيني في لندن الخميس بريطانيا بانها “ردت في شكل مبالغ فيه” عبر الطلب من مواطنيها مغادرة الاراضي الصينية بسبب فيروس كورونا المستجد، مقللا من خطورة الوباء.وقال لو شياومينغ في مؤتمر صحافي “آمل ان تتبنى الحكومة البريطانية وجهة نظر موضوعية ومدروسة حيال ما يحصل في الصين.لقد […]

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