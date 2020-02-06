برنامج الأغذية العالمي يرحب بمساهمة كوريا لدعم الأكثر إحتياجاً في العراق

2020/02/06 | 21:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تلقى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تمويلاً مرناً قيمته مليون دولار أمريكي من جمهورية كوريا لتقديم المساعدات الغذائية للأسر النازحة داخلياً في العراق.وقال بيان عن البرنامج أن المساهمة المقدمة من جمهورية كوريا الجنوبية ستساعد على تقديم المساعدات الغذائية لـ53،400 نازحاً داخليًا لمدة شهر.مبينا وجود “العديد من الأشخاص غير قادرين على العودة […]

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