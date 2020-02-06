انباء عن اختياره لحقيبة الداخلية.. علاوي يلتقي الفريق عبد الوهاب الساعدي

2020/02/06 | 21:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ، اليوم الخميس، لقاء مع الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي القائد السابق بجهاز مكافحة الارهاب والمنسوب حالياً لوزارة الدفاع.وبحسب مصادر مطلعة، فأن علاوي قد يختار الساعدي لتولي مهام وزير الداخلية في التشكيلة الحكومية الجديدة التي باشر رئيس الوزراء المكلف باختيار شخوصها”.وجاء اللقاء الذي لم تكشف تفاصيله […]

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