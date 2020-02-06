شاهد: شرطة كربلاء تنتشر لحماية المتظاهرين بعد هجوم مثلمين

2020/02/06 | 21:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة، الخميس، أن القوات الأمنية العراقية تنتشر لحماية المتظاهرين بساحة التربية، مؤكدة عودة الحياة لطبيعتها....

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