حقوق الإنسان: على القوات الأمنيّة حماية المُتظاهرين

2020/02/06 | 21:07 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق تعقيباً على الاعتداءات الأخيرة التي قام بها، أتباع رجل الدين #مقتدى_الصدر، ميليشيا #القبعات_الزرق بحق المتظاهرين والمعتصمين اليوم الخميس في #كربلاء، وقبلها بالأمس في #النجف، وقبل تلكُم […]

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