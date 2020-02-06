الوطني الكردستاني لـ”العهد نيوز”: ليست لدينا مشكلة من تكليف علاوي لرئاسة الوزراء

2020/02/06 | 21:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- اربيل اعلن عضو في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي اليوم الخميس بان الاتحاد الوطني الكردستاني ليس لديهم أي تحفظ على تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح ل محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء .وقال السورجي في حديث لـ ” العهد نيوز” بان الاكراد بشكل عام والاتحاد الوطني الكردستاني بشكل خاص ليس لديهم أي مشكلة […]

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