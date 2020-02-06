ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الثلجية جنوب شرق تركيا إلى 41

2020/02/06 | 21:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة ارتفع عدد الضحايا للانهيارات الثلجية بالرغم من أن فرق البحث والإنقاذ، تواصل أعمال البحث عن مفقودين ما زالوا تحت الانهيارات.وأعلنت ولاية “وان” الثلاثاء ، أن كتلة ثلجية انهارت فوق حافلة صغيرة على الطريق الواصل بين الولاية وقضاء “بهتشه سراي”.وخلال عمليات البحث والإنقاذ عن العالقين تحت الثلوج، انهارت الأربعاء، كتلة ثلجية […]

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