2020/02/06 | 21:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حسن كريم الكعبي، الخميس، على بيان السفارة الامريكية حول أحداث مدينة النجف.وقال الكعبي في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام ، رداً على بيان السفارة الامريكية “سبق وان رفض الشعب العراقي تدخلاتكم المستمرة بشأنه الداخلي، واليوم نكررها لكم ..دعوا الشأن العراقي للعراقيين، و باشروا باستكمال الترتيبات الكاملة لاجلاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب رئيس البرلمان لـ “اميركا”: باشروا باجلاء قواتكم من العراق بأسرع وقت وكالة صدى الاعلام للانباء.

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