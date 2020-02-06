دولة القانون: لن نرفض التصويت على كابينة علاوي ونريد منه الالتزام بتعهداته وبخلافه سنلجأ للمعارضة

2020/02/06 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، اليوم الخميس، عدم رفضه التصويت على كابينة المك...





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