بالصورة: رئيس الوزراء المكلف يلتقي الفريق عبد الوهاب الساعدي

2020/02/06 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

عقد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ، الحميس 6-2-2020 لقاء مع الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي القائد السابق بجهاز مكافحة الارهاب والمنسوب حالياً لوزارة الدفاع.وجاء اللقاء الذي لم تكشف تفاصيله حتى الان، عقب كلمة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، وجهها الى للشعب العراقي علق فيها على التطورات الاخيرة التي شهدتها البلاد.



والتي اكد فيها أن "ما حدث من أوضاع مؤسفةٍ ومؤلمة في اليومين الأخيرين، مؤشّرٌ خطير على ما يحدث، وما يُمكن أن يحدث، من سقوط شهداء وجرحى في سوح احتجاجات محافظات بغداد وبابل والنجف الأشرف، وإن هذا الوضع لم يعد مقبولاً بالمرّة".وفي يوم السبت الموافق 1 شباط 2020، كلف رئيس الجمهورية، برهم صالح، محمد توفيق علاوي، برئاسة الحكومة الجديدة، بعد موافقة البرلمان على استقالة رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي، في الأول من شهر كانون الأول من العام الماضي.

بغداد اليوم _ بغداد

أكد ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، اليوم الخميس، عدم رفضه التصويت على كابينة المكلف بتشكيل الحكومة، محمد توفيق علاوي، معرباً عن أمله التزام الأخير بتعهداته وبخلافه سيتوجه الائتلاف للمعارضة.

وذكر دولة القانون،

بغداد اليوم-بغداد

حدد متظاهرو محافظة ذي قار، الخميس 6-2-2020 ، مهلة أسبوع لإجراء استفتاء شعبي لاختيار رئيس وزراء "غير جدلي"، فيما هددوا بمليونية على اعتاب الخضراء.

وذكر المتظاهرون، في شريط مصور تلوا فيها بيانا يحدد موقفهم، أنه "ب

بغداد اليوم _ بغداد

دان الحزب الشيوعي العراقي، اليوم الخميس، الأحداث الأخيرة التي وقعت بساحة الصدرين، مركز الاحتجاجات في محافظة النجف، فيما أكد رفضه سفك الدماء وقمع الانتفاضة.

وذكر المكتب السياسي للحزب الشيوعي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)

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