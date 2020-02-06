بالفيديو.. ذي قار تضع مهلة اسبوع لاجراء استفتاء شعبي لاختيار رئيس الوزراء وتهدد بمليونية على اعتاب الخضراء

2020/02/06 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

حدد متظاهرو محافظة ذي قار، الخميس 6-2-2020 ، مهلة أسبوع لإجراء استفتاء شعبي لاختيار رئيس وزراء &quo...





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