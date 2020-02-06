2020/02/06 | 21:12 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشييع شهيد متأثرا بجراحه في حادثة جسر الزيتون بالناصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/06 | 21:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشييع شهيد متأثرا بجراحه في حادثة جسر الزيتون بالناصرية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشييع شهيد متأثرا بجراحه في حادثة جسر الزيتون بالناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).