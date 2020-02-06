الحزب الديمقراطي: تجديد الثقة بوزراء حاليين يتوقف على رؤية علاوي

2020/02/06 | 21:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن رؤية رئيس الوزراء المكلف هي من تحدد بقاء بعض وزراء الحكومة المستقيلة .

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