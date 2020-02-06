عشائر ذي قار تشدد على ضرورة اللالتزام بخارطة طريق المرجعية الدينية

2020/02/06 | 21:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار-اين]عقدت عشائر ذي قار، اليوم الخميس، مؤتمراً دعت فيه إلى الالتزام بخريطة الطريق التي نادت بها المرجعية الدينية العليا، ودعم الأجهزة الأمنية في المحافظة.

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