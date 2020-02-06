صوفي يحل مشكلة امرأة افريقية في اربيل

2020/02/06 | 21:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بعد انتشار اخبار عن حالة امرأة من دولة غانا الافريقية تسكن في دار النساء المهددات في اربيل لم تستطع العودة الى بلادها بسبب عقوبة مالية كبيرة مفروضة عليها، قام محافظ اربيل فرست صوفي، اليوم الخميس، بمعالجة مشكلتها لتتمكن من العودة الى بلدها.

وجاءت امرأة من غانا الى اقليم كوردستان بهدف البحث عن فرصة عمل، الا ان اطفالها تعرضوا لحادث سير في بلادها، وكان من المتوجب عليها العودة الى غانا، الا انها لم تستطع السفر بسبب تعرضها لعقوبة مالية كبيرة نتيجة لبقائها في الاقليم من دون رخصة اصولية، وكانت الغرامة المفروضة عليها مقدارها تسعة ملايين وستمائة الف دينار عراقي، فقام محافظ اربيل فرست صوفي بالاتصال بالجهات المعنية واعادة هذه المرأة الى بلدها غانا.

ويأتي حل مشكلة هذه المرأة بعد قيام المحافظ فرست صوفي مع المدير العام للرقابة والتنمية الاجتماعية في اربيل بزيارة دار النساء المهددات في اربيل والاستماع الى مطالب نزلائه.

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