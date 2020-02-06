دولة القانون: سنذهب للمعارضة إذا لم يلتزم علاوي بتعهداته وبعض الكتل تضغط للحصول على وزارات ومناصب

2020/02/06 | 21:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أكد ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، اليوم الخميس، عدم رفضه التصويت على كابينة المكلف بتشكيل الحكومة، محمد توفيق علاوي، معرباً عن أمله التزام الأخير بتعهداته وبخلافه سيتوجه الائتلاف للمعارضة.وذكر دولة القانون، في بيان تلقته “العهد نيوز”، أن “الائتلاف يؤكد عدم سماعه بما يسمى (مشروع قوى الاعتدال) الساعي لعدم التصويت على […]

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