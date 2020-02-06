28 مليون مشترك في ديزني بلس منذ انطلاقها في نوفمبر الماضي

2020/02/06 | 21:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت خدمة البث التلفزيوني “ديزني بلس” 28 مليون مشتركا منذ انطلاقها في شهر نوفمبر الماضي.وادناه مقارنة بين عدد المشتركين بخدمة البث التلفزيوني “ديزني بلس” مع باقي الخدمات حيث بلغ عدد مشتركيها 28 مليون منذ إطلاقها في نوفمبر الماضي يُذكر أن الخدمة متوفرة حاليا فقط في الولايات

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