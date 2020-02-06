2020/02/06 | 21:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اكتشف باحثون بجامعة تورينو الإيطالية لأول مرة أن البطاريق الإفريقية تتحدث مع بعضها البعض باستخدام نوع من الكلمات القصيرة تتشابه مع القواعد اللغوية التي يستخدمها البشر.وقام فريق الدراسة بتحليل 590 تسلسلاً صوتياً لـ28 من طيور البطريق الإفريقية البالغة أثناء أنشطة التزاوج والتعارف والدفاع عن أراضيهم واكتشف أن هذه الطيور تتبع قانونين لغويين ينتميان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باحثون : البطاريق تتواصل مع بعضها بالكلمات مثل البشر) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باحثون : البطاريق تتواصل مع بعضها بالكلمات مثل البشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).