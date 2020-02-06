نقطة تثير الشكوك

2020/02/06 | 21:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الكاظم حسن الجابري هل ان الكورونا فايروس تم تصنيعه من قبل الحكومة الصينية لاغراض اقتصادية؟ كما هو معروف فان حجم الاموال الاجنبية المستثمرة في الصين هو كبير جدا ووصل في عام 2018 الى 120 مليار دولا وبواقع 54 شركة وهو بتوايد مستمر واصبحت رؤوس الاموال الاجنبية تتسيد المشهد الاقتصادي الصيني.لذا فنعتقد ان الصين […]

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