لماذا أكد الشيخ الخزعلي على استمرار التظاهرات ولوح بالمعارضة السياسية؟

2020/02/06 | 21:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد عاد من جديد أمين عام حركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، بتأكيد دعمه للاحتجاجات القائمة في البلد ولكن ضمن شرطها وشروطها وهي التي خرجت ضمن إطار السلمية وهتفت بصوت الحق، لم يتوقف عند هذا الحد الشيخ الأمين بل طالب باستمرار الاحتجاجات حتى تكون وسيلة ضغط على الحكومة الانتقالية لتحقيق مطالب الشعب […]

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