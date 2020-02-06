موقع استرالي: رفض امريكا الانسحاب من العراق يعد خرقا للقانون الدولي

2020/02/06 | 21:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير لموقع (ذي كونسرفاتف) الاسترالي، الخميس، أن رفض الولايات المتحدة الانسحاب من العراق والبقاء ضد رغبة البرلمان والحكومة هناك يعد خرقا للقانون ...

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