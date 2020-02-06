دمشق تعلن دخول الجيش السوري مدينة سراقب الاستراتيجية جنوب شرق إدلب

2020/02/06 | 21:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت دمشق، مساء اليوم الخميس، عن دخول قوات من الجيش السوري إلى مدينة سراقب الاستراتيجية الواقعة جنوب شرق منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب البلاد.وأفادت وكالة “سانا” السورية الرسمية، بأن وحدات الجيش دخلت إلى سراقب وبدأت عمليات “تمشيطها وإزالة الألغام والمفخخات من مخلفات الإرهابيين”.ودخلت وحدات من الجيش السوري إلى بلدة […]

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