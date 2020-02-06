الحزب الشيوعي العراقي - لا لقمع الانتفاضة وسفك الدماء الطاهرة

2020/02/06 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العراقي تصريح المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي : لا لقمع الانتفاضة وسفك الدماء الطاهرةصُدمنا مع ابناء شعبنا يوم أمس ونحن نتابع ما كان يجري في ساحة الاعتصام بمدينة النجف، من اعتداء غادر وحشي بالرصاص الحي على المتظاهرين السلميين من قبل مجموعات مسلحة منفلتة، وما ادى اليه ذلك من سقوط العشرات بين شهيد وجريح.ان ما وقع لم يكن حدثا منعزلا، بل جاء ضمن هجمة متتابعة الحلقات غايتها النيل من ال......

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