جاسم ألصفار - تكهنات وقرائن عن الوباء الفيروسي

2020/02/06 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسم_ألصفار يعيش تلامذة ومدرسي القانون الدولي مع وهم يتصورون فيه ان العلاقات الدولية تبنى اما على نهج مثالي قائم على مبادئ انسانية أو على مقاربة واقعية قائمة على المصالح، الى أن ينتبهون يوما الى أن العامل الوحيد الذي يهيمن على المبادئ الجيوسياسية للولايات المتحدة الامريكية هو المصالح، على وجه التحديد مصالح انانية وذاتية ضيقة، وجميع الوسائل الفعالة من اجل تحقيق تلك المصالح، مهما كانت خسيسة ولا انسانية، هي ......

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