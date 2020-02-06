ميشيل نجيب - الأزهر بين الإسلام والتجديد

2020/02/06 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميشيل_نجيب Michael Nagibوضعت فى مقالى السابق الخطوط العريضة لما أحدثه شيخ الأزهر الدكتور/ أحمد الطيب, فى مؤتمر الأزهر العالمى لتجديد الفكر الإسلامى، وتعقيبه على الدكتور/ محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة, ذلك التعقيب المتناقض مع روح وجوهر التجديد الذى أقيم من أجله المؤتمر ويتناقض أيضاً مع كل أقوال علماء المسلمين فى المؤتمر، رغم إقرار شيخ الأزهر بأن التجديد من لوازم الشريعة الإسلامية لكنه يكذب نفسه ويقول: أبح......

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